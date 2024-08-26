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Погода на 26 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 26 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утром и вечером в Днепре будут ясные, днем ​​ожидается облачность. Без осадков!Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 26 августа: 

  • Солнце за тучу садится – ждите непогоду в ближайшие дни.
  • Паук уходит с паутины — погода испортится.
  • Аисты улетают — осень будет дождливой и холодной.

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Новости Днепра про Погода на 26 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 26 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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