Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Мокрый снег, который начнется утром, во второй половине дня придет на смену мелкий дождь и продлится до конца дня. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

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