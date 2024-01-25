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Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Мокрый снег, который начнется утром, во второй половине дня придет на смену мелкий дождь и продлится до конца дня. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 25 января: 

  • Южный ветер — сухое и немного урожайное лето
  • Если мороз ослабеет после обеда, то ждите осадков.
  • Много снега на ветвях деревьев – к хорошему урожаю

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Новости Днепра про Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снегУкраїнська Новости Днепра про Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снегРусский

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