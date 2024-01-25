Погода на 25 января: в Днепре ожидается и дождь, и снег

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Мокрый снег, который начнется утром, во второй половине дня придет на смену мелкий дождь и продлится до конца дня. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 25 января:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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