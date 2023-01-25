Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре облаков на небе не будет только на рассвете, а утром и почти до самого вечера будет держаться пасмурная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1. Скорость ветра до 2 метров в секунду.
Народные приметы на 25 января:
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