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Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 25 января: в Днепре облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре облаков на небе не будет только на рассвете, а утром и почти до самого вечера будет держаться пасмурная погода. Без осадков! Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до -1. Скорость ветра до 2 метров в секунду.

Народные приметы на 25 января:

  • Если идет снег – лето будет дождливое.
  • Мороз слабеет к вечеру – к осадкам.
  • На Татьяну теплая метель – к засухе и неурожаю.
  • Большие сугробы – будет много хлеба.
  • Звездное небо – к ранней весне.
  • Какая погода сегодня, такая и в декабре будет стоять.
  • Ветер с юга – к засушливому и малоурожайному лету.

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