Погода на 25 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре весь день. Ночной мелкий дождь утром стал идти сильнее. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру мелкий дождь возобновится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 2,6 метра в секунду.
Народные приметы на 25 декабря:
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