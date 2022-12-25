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Погода на 25 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 25 декабря: в Днепре ожидается небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре весь день. Ночной мелкий дождь утром стал идти сильнее. В середине дня осадков не предвидится, а ближе к вечеру мелкий дождь возобновится. Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 2,6 метра в секунду.

Народные приметы на 25 декабря:

  • Солнцеворот у света воротит ось, ночи на убыль, дни на подрост.
  • Солнце с самого утра предвещает ясную солнечную погоду на Новый год.
  • После Спиридона Солнцеворота на воробьиный прыг-скок прибывает денек.

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