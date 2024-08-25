Погода на 25 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 25 августа:

Кошки стенами скребут когтями — ждите ухудшения погоды.

Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.

Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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