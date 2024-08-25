Погода на 25 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +35°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 25 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Будьте осторожны!
Хорошего дня, друзья!
Ярослава Магучих и Михаил Кохан получили государственные награды.
В течение дня враг снова терроризировал общину Днепропетровщины.
Сегодня, 24 августа, на Слобожанском проспекте произошло ДТП.
Защитники уже скоро будут дома!
Сегодня в День Независимости произошел большой обмен пленными.
В Днепре вчера на улице выгуливали теленка.
В Днепре вчера поступило два сообщения о минировании объектов.
Сегодня в Днепре у многих не будет воды.
СК "Днепр-1" до сих пор не рассчитался с бывшими футболистами.
Сегодня ночью в Днепровском районе горел грузовик.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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