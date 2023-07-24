Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

В целом, сегодня нас ждет неплохая погода.

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