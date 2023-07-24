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Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 24 июля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков! Утром температура воздуха +16°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 24 июля: 

  • Трескучий гром – к тихому дождю, гулкий – к ливню.
  • Паук сидит посреди паутины – к сильному дождю.
  • Много мошкары – осенью будет вдоволь грибов.
  • На сосне много шишек – будет хороший урожай ячменя.
  • Обильная роса – к хорошему урожаю огурцов и помидоров.

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