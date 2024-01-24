Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
просмотров

Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурное утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 24 января: 

  • В ноябре будет такая же погода, как сегодня.
  • Тепло на Феодосия – весна придет очень быстро.
  • Снег идет – ожидайте сильного похолодания.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
22.01.2024 06:15
Погода на 22 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег
Новости Днепра
21.01.2024 06:15
Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег

Хорошего дня, друзья!

Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь
Новости Днепра
18.01.2024 06:15
Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

Захватите с собой зонт!

Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно
Новости Днепра
17.01.2024 06:15
Погода на 17 января: в Днепре будет ясно, но прохладно

Одевайтесь теплее, друзья!

Последние новости

Навсегда 41: под Волновахой погиб минометчик из Днепра
Навсегда 41: под Волновахой погиб минометчик из Днепра

На войне оборвалась жизнь еще одного жителя Днепра.

Вчера 22:03
4
просмотров
Неожиданная «фотозона»: в Кривом Роге из-за порыва труб возникло «ледяное королевство»
Неожиданная «фотозона»: в Кривом Роге из-за порыва труб возникло «ледяное королевство»

В Кривом Роге возникла неожиданная "фотозона".

Вчера 21:50
4
просмотров
В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов
В Днепре выбрали новые названия для проспекта Гагарина, улицы Титова и еще более 95 топонимов

В Днепре грядет масштабное переименование.

Вчера 21:08
6
просмотров
Сразу в трех районах Днепропетровщины спасали людей и дома от огня
Сразу в трех районах Днепропетровщины спасали людей и дома от огня

Вблизи Днепра, в Кривом Роге и Каменском спасали дома людей от огня.

Вчера 20:17
3
просмотров
Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали
Жители Днепра входили во всеукраинскую банду, похищавшую криптовалютников: детали

Вооруженную преступную организацию, которая совершала разбойные нападения на криптовалютников, разоблачили в Украине.

Вчера 19:26
4
просмотров
В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА
В Днепре обломки сбитой ракеты упали на территорию предприятия: детали от ОВА

Появились новые подробности взрыва в Днепре и последствий атаки на Павлоград.

Вчера 18:38
5
просмотров
В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео
В Кривом Роге мужчина сжег себя заживо: кто-то снимал это на видео

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Вчера 18:07
6
просмотров
В Днепре трамвай временно изменит схему движения
В Днепре трамвай временно изменит схему движения

В Днепре один из трамваев изменит схему движения.

Вчера 17:47
4
просмотров
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит
Собственникам каких машин в Днепре нужно пройти техосмотр в 2024 году и сколько это стоит

В Верховной Раде Украины активно обговаривают возвращение техосмотра для всех без исключения автомобилей, но пока решение еще не принято и проходить ежегодный техосмотр необходимо только части автомобилей, ездящим по дорогам Днепра и Украины.

Вчера 17:19
4
просмотров
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги
В Днепре 7-летняя девочка подожгла на себе платье и получила серьезные ожоги

Ребенок играл с зажигалкой.

Вчера 16:55
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх