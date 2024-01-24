Погода на 24 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре пасмурное утро плавно перетечет в ясный день, но к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Без осадков! Утром температура воздуха -5°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

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