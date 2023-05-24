Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем начнется дождь с грозой, которому к вечеру на смену придет дождь. Утром температура воздуха +16°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 24 мая:
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