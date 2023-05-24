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Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем начнется дождь с грозой, которому к вечеру на смену придет дождь. Утром температура воздуха +16°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 24 мая:

  • Смотрели, какой сегодня день: погода указывает на то, каким будет лето;
  • Увидеть радугу на небе — к ветреному июню, а двойную радугу — на жару;
  • Над землей утром стелется туман – погода скоро ухудшится.

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Новости Днепра про Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозойУкраїнська Новости Днепра про Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозойРусский

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