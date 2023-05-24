Погода на 24 мая: в Днепре ожидается дождь с грозой

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облака в Днепре уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем начнется дождь с грозой, которому к вечеру на смену придет дождь. Утром температура воздуха +16°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +24°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 24 мая:

Смотрели, какой сегодня день: погода указывает на то, каким будет лето;

Увидеть радугу на небе — к ветреному июню, а двойную радугу — на жару;

Над землей утром стелется туман – погода скоро ухудшится.

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