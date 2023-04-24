Погода на 24 апреля: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем, возможно, пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 24 апреля:
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Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.
Захватите с собой зонт!
23 апреля на улице Василия Стуса в Павлограде под капотом автомобиля Skoda Forman возникло возгорание.
В Днепре планируется достроить проблемную многоэтажку на бульваре Славы.
Он может проводить личные консультации.
Правда, они там больше не живут.
В Днепре снова просят переименовать проспект Гагарина.
В Днепропетровской области будут выключать свет из-за плановых ремонтных работ.
В Украине введут в обращение новые 500-гривневые купюры.
В одном из днепровских ресторанов работают минипиги.
В боях скончался музыкант из Днепра Сергей Артемов.
На Днепропетровщине погибают караси, которые остались лежать на земле караси, когда оттуда ушла "большая вода".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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