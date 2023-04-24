Погода на 24 апреля: в Днепре облачно, возможен небольшой дождь

Сегодня в Днепре будет достаточно тепло.

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем, возможно, пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +8°. К обеду столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 24 апреля:

Утром небо красное — всю весну будет дождливо и ветрено

Дождь на Антипа — ожидается грибное лето

Снег выпал после паводка — неурожай озимых будет

Ударили заморозки — жди хорошего урожая груздей.

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