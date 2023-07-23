Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно

В целом, сегодня нас ждет неплохая погода.

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день пройдет, скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 июля:

Много ряски на воде – к удачному году.

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Пчелы громко жужжат – к жаре.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

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