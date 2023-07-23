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Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно

Сегодня 06:15
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В целом, сегодня нас ждет неплохая погода.

Новости Днепра про Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день пройдет, скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 23 июля: 

  • Много ряски на воде – к удачному году.
  • Гроза ночью – к хорошей погоде.
  • Пчелы громко жужжат – к жаре.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки на деревья залезли – к ливню.

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