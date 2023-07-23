Погода на 23 июля: в Днепре будет облачно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью возможен мелкий дождь, который к утру должен закончиться. Весь день пройдет, скорее всего, без осадков. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 23 июля:
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