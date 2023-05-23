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Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 23 мая: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 23 мая:

  • Дождь и ветер в этот день — к потеплению.
  • Кроты вокруг норы землю разбросали – к дождливой погоде.
  • Птицы поют до утра – к дождю.

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