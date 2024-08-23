Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера. Утром температура воздуха +23°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 23 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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