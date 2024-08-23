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Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Днем, возможно, пройдет дождь c грозой, но он закончится еще до наступления вечера. Утром температура воздуха +23°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 23 августа: 

  • Кошки стенами скребут когтями — ждите ухудшения погоды.
  • Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.
  • Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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Новости Днепра про Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачностьРусский

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