Погода на 23 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Свет будет весь день, но не у всех.

До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов…