Погода на 22 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 22 июня:
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На Днепр идет непогода.
Захватите с собой зонт!
Зонт сегодня не понадобится!
Поздравляем и желаем новых побед!
Поздравляем спортсмена и тренера с блестящим достижением и желаем новых побед!
В Днепре на 22 июня запланированы отключения света.
Под обстрелы снова попали Мировская община и больше всего – Никополя.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
Украинские военнослужащие в среду, 21 июня, уничтожили российский вертолет Ми-24.
В Днепре утвердили безвозмездный проезд в общественном транспорте для людей, имеющих ІІІ группу инвалидности. Такое решение депутаты городского совета приняли 21 июня на заседании 38-й сессии.
Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали пункт управления и склад боеприпасов противника.
Украинцы в Польше имеют право получить бесплатное профильное образование в этой стране. Учиться и получить соответствующий диплом могут также люди с временной защитой.
Вынесли приговор парню, убившему студентку из Каменского.
В Днепре более 30 улиц сменили свое название.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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