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Погода на 22 июня: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Настоящее лето!

Новости Днепра про Погода на 22 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 22 июня:  

  • Дождь — осенью ждите большое количество грибов;
  • Над водой утром стелется туман — к солнечной погоде;
  • Собака начала есть траву — пойдет сильный дождь;
  • Сильная гроза — к плохой уборке сена;
  • Дует северо-западный ветер — к непогоде.

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