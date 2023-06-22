Погода на 22 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день небо в Днепре будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

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Захватите с собой зонт!

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