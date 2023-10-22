Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут облачными, а днем ожидается непродолжительное прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха 10°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 22 октября:
Читайте также:
Автор:
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на…
Зонт сегодня не понадобится!
В Днепре на проспекте Ивана Мазепы произошло смертельное ДТП.
В Лондоне прошел 100-тысячный пропалестинский митинг.
В Кривом Роге женщину судили за психологические издевательства над своим мужем.
18-летний парень из Днепропетровской области гулял по Одессе под хмельком и решил совершить публичное надругательство над Государственным Флагом Украины.
Команда специалистов по экологии объяснила, почему в Днепре самый грязный воздух среди всех городов страны.
В результате вражеского обстрела Никополя погиб мужчина.
В национальный парк "Тузловские лиманы" прилетело рекордное количество розовых фламинго.
Сегодня в Днепре на улице Степана Бандеры произошло серьезное ДТП.
В городе Новомосковск задержан мужчина, подозреваемый в краже мобильного телефона.
Днепрянин пожаловался на "резкий химический запах" в квартире по ул. Александра Черникова.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!