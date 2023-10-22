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Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут облачными, а днем ожидается непродолжительное прояснение. Без осадков! Утром температура воздуха 10°. К обеду столбики термометра будут показывать до +19°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 октября: 

  • Дождь с утра предвещал снег к вечеру.
  • На небе от луны круги – лето будет сухим.
  • На луке много «одежки» – к суровой зиме.
  • Если с вишни листья ещё не опали, то будет оттепель.
  • Появились сосульки – осень будет долгой.

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Новости Днепра про Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 22 октября: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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