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Погода на 22 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 22 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 мая:

  • Дождь на Николу – к хорошему урожаю.
  • Лягушки начали квакать — будет богатый урожай овса.
  • Ольха зацвела — пора сеять гречиху.

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