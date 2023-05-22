Погода на 22 мая: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Утром, возможно, пройдет мелкий дождь, который к середине дня должен закончиться. Больше осадков не ожидается! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Обязательно захватите с собой зонт!

В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов,…

Зонт сегодня не понадобится!

Захватите с собой зонт!

Такое чудо произошло на берегу реки на жилом массиве Победа.

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