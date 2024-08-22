Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

В Днепре работает большое количество самых разных магазинов: от супермаркетов до специализированных торговых точек, где можно купить самых разные товары. Наполнение товарами супермаркетов таково, что зайдя за продуктами выйти оттуда можно с канцтоварами, мягкими игрушками и детскими конструкторами.

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