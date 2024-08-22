Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает сильную погоду на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +35°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 22 августа:
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Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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