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Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 22 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает сильную погоду на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показывать до +35°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 22 августа: 

  • Солнце за тучу садится – ждите непогоду в ближайшие дни.
  • Паук уходит с паутины — погода испортится.
  • Аисты улетают — осень будет дождливой и холодной.

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