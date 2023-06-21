Погода на 21 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

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