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Погода на 21 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 21 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 июня:  

  • В народе по стратилатовым росам судили о лете и урожае.
  • Гремит гром поутру — к сильному дождю.
  • Гроза на Федора — будет плохая уборка сена.

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