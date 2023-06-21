Погода на 21 июня: в Днепре ожидается дождь с грозой

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь с грозой, который к вечеру должен завершиться. Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 июня:
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Зонт сегодня не понадобится!
Поздравляем и желаем новых побед!
Зонт сегодня не понадобится!
Зонт сегодня не понадобится!
В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС по состоянию на вторник, 20 июня, погиб 21 человек.
Светлая память!
Протягом 20 червня рф чотири рази обстрілювала Дніпропетровщину. Постраждав Нікопольський район.
Сегодня, 20 июня, в Днепре на перекрестке улиц Павлова и Набережной Заводской автомобиль ВАЗ-2108 влетел в Chery QQ.
Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. А украинские военные атаковали 1 средство противовоздушной обороны и 1 район сосредоточения личного состава и военной техники противника.
По состоянию на 18.00 обслуживающая компания уже завершила работы на внутридомовых сетях, возобновлено водоснабжение на просп. Гагарина, 100, 102, 104. Также выполнены аварийные работы по ул. Короленко, 27.
Российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. В частности, они заминировали пруд-охладитель станции.
Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами вызвал подтопление более 50 тысяч гектаров украинских лесов. Эта территория больше, чем площадь лесов Исландии.
Сейчас в Днепре стараются унифицировать остановочные комплексы и сделать их максимально удобными для горожан и однотипными по внешнему виду. Но более 100 лет назад, когда в городе только стал появляться общественный транспорт, остановки выглядели совсем иначе и отличались друг от…
В Каменском районе три месяца подряд грабили одно и то же здание.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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