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Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 января: 

  • Если снег идет целый день, то и остальные дни января будут снежными;
  • Если в этот день ударили морозы, то потеплеет нескоро;
  • Если птицы не спускаются на землю, то погода скоро испортится;
  • Воробьи расчирикались и сбиваются в стайки – тепло чувствуют;
  • Безветренный день – лето будет солнечное и спокойное.

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