Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 января:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
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