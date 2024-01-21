Погода на 21 января: в Днепре ожидается мелкий снег

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Мелкий снег, который начнется утром, после полудня может усилиться, но через некоторое время прекратится. Утром температура воздуха -4°. До обеда столбики термометра будут показывать до -2°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 января:

Если снег идет целый день, то и остальные дни января будут снежными;

Если в этот день ударили морозы, то потеплеет нескоро;

Если птицы не спускаются на землю, то погода скоро испортится;

Воробьи расчирикались и сбиваются в стайки – тепло чувствуют;

Безветренный день – лето будет солнечное и спокойное.

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