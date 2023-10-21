Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 21 октября: в Днепре облачно, но тепло

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 21 октября: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха 14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 октября: 

  • Если до этого дня с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
  • Если облака низко плывут — стоит ждать мороза.
  • Луна в кругах, или гало, обещает засушливое лето.
  • Появление туманного круга вокруг солнца сулит ясную и сухую погоду.
  • Если звезды ярко сияют, погода будет хорошая. Если тускло, жди ненастья.
  • Мыши норки с южной стороны делают — к суровой зиме.
  • В лесу громко кричит сова – к сильным холодам.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 21 октября: в Днепре облачно, но теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 октября: в Днепре облачно, но теплоРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 20 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре
Новости Днепра
19.10.2023 18:40
Будет сносить с ног: синоптики предупреждают об опасном метеоявлении в Днепре

В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на…

Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков
Новости Днепра
19.10.2023 06:15
Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы
Новости Днепра
18.10.2023 22:05
Вместо снега в Днепре будет +25: синоптики срочно переписали свои прогнозы

Украинские синоптики резко переписали свои прогнозы погоды на текущую неделю.

Последние новости

В Днепре после резкого обвала цен, снова начал дорожать базовый овощ: какова его стоимость
В Днепре после резкого обвала цен, снова начал дорожать базовый овощ: какова его стоимость

На рынках и в супермаркетах снова начала дорожать морковь.

Вчера 21:57
4
просмотров
В Кривом Роге ракета попала по дачному кооперативу: есть погибший и пострадавшая
В Кривом Роге ракета попала по дачному кооперативу: есть погибший и пострадавшая

Во время ракетной атаки на Кривой Рог погиб мужчина.

Вчера 20:52
5
просмотров
В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра
В Украине обновили ПДД: важные изменения для водителей Днепра

В Украине обновили правила дорожного движения.

Вчера 20:40
2
просмотров
Жители Днепра временно не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка: в чем дело
Жители Днепра временно не смогут воспользоваться своими картами ПриватБанка: в чем дело

В ПриватБанке предупредили о регламентных работах.

Вчера 20:00
6
просмотров
На вокзале Днепра задержали юношу, который в свой день рождения убил гостя и схотел бежать
На вокзале Днепра задержали юношу, который в свой день рождения убил гостя и схотел бежать

В Днепре задержали юношу, который перед этим убил своего знакомого во время застолья.

Вчера 19:21
2
просмотров
На Днепропетровщине во время тревоги раздались взрывы
На Днепропетровщине во время тревоги раздались взрывы

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Вчера 18:23
4
просмотров
В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляции
В Днепре снова украли солому и тыквы по декоративной инсталляции

В Днепре снова украли тыквы и солому из осенней инсталляции. На этот раз это произошло в Писаржевском парке.

Вчера 18:01
3
просмотров
На Днепропетровщине более 5 лет разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку
На Днепропетровщине более 5 лет разыскивают без вести пропавшего 83-летнего дедушку

Нужна ваша помощь!

Вчера 17:44
6
просмотров
К каким врачам в Днепре можно попасть без направления в 2023 году: перечень специалистов
К каким врачам в Днепре можно попасть без направления в 2023 году: перечень специалистов

В Днепре и по всей Украине действует система, когда пациент сначала идет к своему семейному врачу, а тот уже при необходимости выписывает ему направление к другому, узкопрофильному специалисту. Но есть ряд врачей прийти на прием к которым можно без направления…

Вчера 17:24
4
просмотров
В Днепре массивная ветка упала на два припаркованных автомобиля
В Днепре массивная ветка упала на два припаркованных автомобиля

В Днепре ветка свалилась на припаркованные автомобили.

Вчера 17:00
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх