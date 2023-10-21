Погода на 21 октября: в Днепре облачно, но тепло

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха 14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +23°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

В Днепре и по всей Украине объявили штормовое предупреждение на…

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

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