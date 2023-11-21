Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 ноября:
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