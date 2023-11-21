Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 ноября:

После Михайлова дня земля начинает замерзать.

Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.

День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.

Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.

Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.

Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.

Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: