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Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до 0°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 ноября: 

  • После Михайлова дня земля начинает замерзать.
  • Утренний иней к снежной зиме, а туман — к теплой.
  • День ясный — жди в скором времени трескучих морозов.
  • Мокрый снег означает, что весна в следующем году выдастся дождливой.
  • Если на елках мало шишек, а на дубах много желудей — зима будет теплая.
  • Снегопад в этот день — к снежной Пасхе.
  • Если с утра мороз, то в декабре и январе снега много будет.

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