Погода на 21 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Ночью и утром осадки не ожидаются. Днем будет идти дождь, но ближе к вечеру он закончится. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 марта:
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