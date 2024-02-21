Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь со снегом. Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

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