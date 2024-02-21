Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь со снегом. Утром температура воздуха -2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 21 февраля: 

  • Если будет сегодня мороз, то весна будет дождливая.
  • Если на деревьях иней, то удастся много меда собрать.
  • Если гуси оживились, купаются в снегу, то скоро потеплеет.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегомУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегомРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 20 февраля: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Погода на 19 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
19.02.2024 06:15
Погода на 19 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Погода на 18 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом
Новости Днепра
18.02.2024 06:15
Погода на 18 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Погода на 17 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
17.02.2024 06:15
Погода на 17 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Хорошего дня, друзья!

Последние новости

Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии
Скончался второй украинский баскетболист, на которого напали подростки в Германии

В больнице скончался Артем Козаченко – еще один баскетболист, на которого напали в Германии 10 февраля.

Вчера 21:58
3
просмотров
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра
Воздушные силы ВСУ предупредили о вражеском БпЛа у Днепра

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе БПЛА

Вчера 21:21
3
просмотров
37-летняя уроженка Днепра получила свою 14-ю судимость
37-летняя уроженка Днепра получила свою 14-ю судимость

Мошенницу, которая в сентябре выманила в 83-летней пенсионерки деньги, осудили в Хмельницком.

Вчера 20:52
2
просмотров
Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре
Все тело в переломах: в Днепре нашли котика, которого избили и бросили умирать на пустыре

В Днепре спасают кошка Яшу, которого бросили умирать на пустыре.

Вчера 20:15
2
просмотров
В Днепре неизвестные одели купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в городе (ФОТО)
В Днепре неизвестные одели купидончика, сидящего на самой длинной скамейке в городе (ФОТО)

В Днепре неизвестные решили согреть купидончика с набережной.

Вчера 19:33
6
просмотров
В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ
В Днепре с 21 по 29 февраля будут отключать газ

В Днепре запланировано отключение газа.

Вчера 18:40
7
просмотров
Название Павлограда «пропало» на въезде в город
Название Павлограда «пропало» на въезде в город

В Павлограде обновили аварийную стелу под названием города.

Вчера 18:07
5
просмотров
В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше
В Днепре два дня подряд трамваи №6 и №9 будут заканчивать работу раньше

Важная информация!

Вчера 18:02
6
просмотров
Помощь матерям-одиночкам в Днепре: какие документы нужны для оформления
Помощь матерям-одиночкам в Днепре: какие документы нужны для оформления

Женщины, которые не состоят в браке и в одиночку воспитывают ребенка могут получить денежную помощь. Право на нее также имеют одинокие усыновители, вдовы или вдовцы.

Вчера 17:34
4
просмотров
От удара пролетела несколько метров: на Леси Украинки Audi сбил женщину, которая побежала на «красный»
От удара пролетела несколько метров: на Леси Украинки Audi сбил женщину, которая побежала на «красный»

Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения!

Вчера 17:31
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх