Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 21 декабря:
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