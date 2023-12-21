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Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Днепрян ждет хорошая погода!

Новости Днепра про Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 декабря: 

  • Если в этот день вьюга, то лето будет ненастным.
  • Снегопад сулит дождливое лето.
  • Если с утра синички чирикают, ночью жди мороза.
  • Если птицы под крышу прячутся, будет метель.
  • Если день морозный и тихий, зима будет снежной и мягкой.

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Новости Днепра про Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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