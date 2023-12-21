Погода на 21 декабря: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Украинцев предупреждают об опасном сыре, который мог попасть в нашу…

На прилавках магазинов Днепра может быть французский сыр со стафилококком Украинцев предупреждают об опасном сыре, который мог попасть в нашу страну перед Новым годом. 5 просмотров

Во Львове скончался известный украинский художник из Днепра Во Львове ушел из жизни известный украинский художник, родившийся в Днепре. 5 просмотров

Ежедневно из Украины выезжает около 6 тысяч мужчин призывного возраста Ежедневно через западную границу Украины выезжает около шести тысяч мужчин призывного возраста, из них 150-200 – это волонтеры, пересекающие границу по системе "Шлях". 6 просмотров