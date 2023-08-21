Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Днем, возможно, пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 августа:

Если утром много росы и тумана, день будет ясным.

Какая погода сегодня — таким будет январь.

Если 21 августа жарко, то осень будет теплой.

Заморозки утром — к хорошему урожаю в следующем году.

Хороший урожай ягод в лесу — к морозной зиме.

Плохая погода на Мирона — ненастье продержится до бабьего лета.

Большой урожай рябины обещает заморозки.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: