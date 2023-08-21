Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день

Сегодня 06:15
просмотров

Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Днем, возможно, пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 августа: 

  • Если утром много росы и тумана, день будет ясным.
  • Какая погода сегодня — таким будет январь.
  • Если 21 августа жарко, то осень будет теплой.
  • Заморозки утром — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Хороший урожай ягод в лесу — к морозной зиме.
  • Плохая погода на Мирона — ненастье продержится до бабьего лета.
  • Большой урожай рябины обещает заморозки.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий деньУкраїнська Новости Днепра про Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий деньРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности
Новости Днепра
Вчера 10:22
В Днепре и области на три дня объявили предупреждение об опасном метеоявлении: подробности

Берегите себя!

Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 20 августа: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день
Новости Днепра
19.08.2023 06:15
Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Погода на 18 августа: в Днепре ожидается жаркий день
Новости Днепра
18.08.2023 06:15
Погода на 18 августа: в Днепре ожидается жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Последние новости

На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына
На Днепропетровщине утонула женщина: пыталась спасти сына

Несчастный случай произошел в Кривом Роге.

Вчера 20:21
9
просмотров
В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых
В Желтых Водах в мусорный бак выбросили голубей: как живых, так и мертвых

На днях в Желтых Водах произошел ужасный случай.

Вчера 19:26
11
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись легковушка и грузовик: погибла женщина

Сегодня, 20 августа, на трассе М30 в Павлоградском районе произошла авария.

Вчера 18:27
8
просмотров
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов
Африканская жара: в Днепре «на солнце» зафиксировали +56 градусов

Это лето оказалось очень жарким.

Вчера 18:01
21
просмотров
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову
В Днепре вандалы разрисовали свастиками памятник Кротову

Кто это сделал – пока неизвестно.

Вчера 17:09
8
просмотров
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице
В Кривом Роге 15-летняя девочка покончила с собой: повесилась на лестнице

В Кривом Роге произошел ужасный случай.

Вчера 16:28
8
просмотров
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский
42 самолета F-16 передадут Украине после тренировки наших пилотов и инженеров, – Зеленский

Сегодня, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский с первой леди и командой поехали в Нидерланды.

Вчера 15:42
6
просмотров
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке
В Днепре местные устроили кровавую драку в маршрутке

Кадры могут вас шокировать.

Вчера 15:03
20
просмотров
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)
Дочь мэра Днепра покорила вершину Айгер в Альпах (ФОТО)

Высота этой вершины составляет 3967 метров.

Вчера 14:02
8
просмотров
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года
В Запорожской области во время вражеского обстрела погиб снайпер с Днепропетровщины: было всего 32 года

Вечная слава!

Вчера 13:30
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх