Погода на 21 августа: в Днепре ожидается пасмурный, но жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утром небо в Днепре будет ясным, а днем покроется облаками, которые не исчезнут до конца дня. Днем, возможно, пойдет дождь с грозой, но ближе к вечеру он должен затихнуть. Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 21 августа:
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Зонт сегодня не понадобится!
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