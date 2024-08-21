Погода на 21 августа: в Днепре будет облачно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, практически начиная с раннего утра до позднего вечера, небо в Днепре будет покрыто облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +22°. До обеда столбики термометра будут показываться до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 21 августа:

Кошки стенами скребут когтями — ждите ухудшения погоды.

Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.

Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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