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Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 21 апреля:

  • Если в этот день мороз и солнце — к урожаю гречихи.
  • Если много звезд на небе — много будет грибов.
  • Идет дождь – будет хороший урожай зерновых.

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