Погода на 21 апреля: в Днепре ожидается мелкий дождь

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Вечером ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +12°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 21 апреля:
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