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Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 июня:  

  • Если 20 июня гремит гром, несколько дней будет ненастно.
  • Если весь день идет дождь, урожай будет небогатым.
  • Пчелы сидят на стенках улья – к устойчивой жаре.

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