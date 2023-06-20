Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +17°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 июня:

Если 20 июня гремит гром, несколько дней будет ненастно.

Если весь день идет дождь, урожай будет небогатым.

Пчелы сидят на стенках улья – к устойчивой жаре.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: