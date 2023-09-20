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Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 20 сентября: 

  • Поутру не слышен щебет птиц – зима будет снежной.
  • Заморозки в этот день предвещают снежную зиму.
  • На лучке мало шелухи – зима будет морозной.
  • На елках шишки растут близко к земле – скоро придет мороз.
  • Журавли высоко летят – осень будет холодной.

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Новости Днепра про Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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