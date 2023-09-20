Погода на 20 сентября: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +14°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Ухудшение погоды пока не прогнозируется.

Похоже, осень ушла в отпуск и что-то возвращаться не собирается.

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