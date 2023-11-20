Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается сильный дождь со снегом, которому утром на смену придет снег. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 20 ноября:
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