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Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается сильный дождь со снегом, которому утром на смену придет снег. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 ноября: 

  • Если на Федота гололед, то зима будет долгой и суровой.
  • Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.
  • День снежный — весной будет много воды.
  • Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.

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