Погода на 20 ноября: в Днепре облачно, ожидается снег

Одевайтесь теплее, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, с утра и до самого вечера небо в Днепре будет облачным. Ночью ожидается сильный дождь со снегом, которому утром на смену придет снег. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 ноября:

Если на Федота гололед, то зима будет долгой и суровой.

Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.

День снежный — весной будет много воды.

Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.

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