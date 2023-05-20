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Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 мая:

  • Радуга вечером — погода будет ясной.
  • Радуга утром — дождливый день.
  • Кольцо вокруг луны — к ветру.

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Новости Днепра про Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень теплоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень теплоРусский

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