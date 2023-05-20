Погода на 20 мая: в Днепре пасмурно, но очень тепло

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +15°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре немного ухудшится погода из-за дождей с грозами.

Зонт сегодня можно оставлять дома!

В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов,…

К югу от Днепра сбили два БПЛА, — «Схід» В пятницу, 19 мая, украинские военные уничтожили два беспилотника окупантов, которые зафиксировали к югу от города Днепр. 1 просмотров

В Украине ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету 19 мая в Украине ввели в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины. Ее тираж - 10 миллионов штук. 0 просмотров

70 боевых столкновений: какая ситуация сегодня на фронте В Донецкой области произошло 70 боевых столкновений, а украинские военные атаковали вражеский пункт управления. просмотров

Работали в нескольких областях: на Днепропетровщине разоблачили наркогруппировку В Днепропетровской области «накрыли» наркогруппировку, которая занималась продажей запрещенных веществ в нескольких областях Украины. просмотров

В Днепре в парке Глобы появился необычный арт-объект: дерево Шляпника Парк Глобы с детства ассоциируется у многих из нас с аттракционами, вкусным мороженым и веселыми развлечениями. 0 просмотров