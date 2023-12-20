Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 20 декабря:
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Одевайтесь теплее, друзья!
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И снова фейк...
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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