Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

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