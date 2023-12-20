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Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Днепрян ждет хорошая погода!

Новости Днепра про Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без осадков! Утром температура воздуха +3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 20 декабря: 

  • Сильный шквалистый ветер с востока — к долгим холодам.
  • Морозный день — к знойному лету.
  • Обильные осадки с тяжёлым снегом — лето сырым будет.
  • Хлопья воздушные и сухие — к летней засухе.
  • Солнце в тумане — к сильной метели, за облака спряталось — к снегопаду.
  • Ясная погода без осадков — летний период окажется сухим.
  • Кошка много воды пьет — к холодам.
  • Теплая зима предвещает хорошую весну и прохладное лето.

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