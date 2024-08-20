Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Названы лучшие сборные по баскетболу в сезоне 2024 года Кто затмил всех на паркете? Представляем рейтинг мировых лидеров в баскетболе. 7 просмотров