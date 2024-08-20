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Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 20 августа: 

  • Солнце за тучу садится – ждите непогоду в ближайшие дни.
  • Аисты улетают — осень будет дождливой и холодной.
  • Если душно и насекомые кусаются, то скоро пойдет дождь.

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