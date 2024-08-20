Погода на 20 августа: в Днепре будет ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +34°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 20 августа:
Читайте также:
Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
В Днепре спасли кошку, которая пять суток просидела на высоком дереве.
В Кривом Роге мужчина разбил стеклянную дверь, когда бросился наутек из магазина с украденными товарами.
Огромная Луна взошла над Днепром.
На Днепропетровщине экс-заключенный пробрался в дом, пока хозяйка была дома.
За финансовые махинации судили экс-бухгалтерку лицея на Днепропетровщине.
Кто затмил всех на паркете? Представляем рейтинг мировых лидеров в баскетболе.
В Днепре и области 20 августа будут выключать свет по графику, но не весь день.
Человека-паука заметили на ж/м Западном.
Сегодня в Днепре на каждом жилмассиве и даже возле остановок общественного транспорта можно увидеть небольшие МАФы или выносную торговлю овощами. Такие палатки с товаром неподалеку от многоэтажных домов – не редкость, подобные МАФы были в Днепре и в 1980-х годах.
Кровельщик травмировался, когда выполнял ремонтные работы на крыше.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!