Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Обязательно захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем он уйдет снова, но уже сильнее, и продолжится до позднего вечера. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 апреля:

Если в этот день мороз и солнце — к урожаю гречихи.

Если много звезд на небе — много будет грибов.

Обычно на Акулину береза зеленеет.

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