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Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем он уйдет снова, но уже сильнее, и продолжится до позднего вечера. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 20 апреля:

  • Если в этот день мороз и солнце — к урожаю гречихи.
  • Если много звезд на небе — много будет грибов.
  • Обычно на Акулину береза зеленеет.

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Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождьРусский

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