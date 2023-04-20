Погода на 20 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью ожидается дождь. Утром без осадков. Днем он уйдет снова, но уже сильнее, и продолжится до позднего вечера. Утром температура воздуха +9°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 20 апреля:
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Захватите с собой зонт!
Слава ЗСУ!
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В Днепре слышали взрывы.
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Жители Днепра сегодня, 19 апреля, вечером услышали взрывы. В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
В среду, 19 апреля, россияне обстреляли две общины в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадали дома.
Сегодня из-за плановых работ ЦЭК в Днепре была остановлена повышающая насосная станция по бульвару Звездный.
В Запорожской области частично запретили посещать кладбища в поминальные дни. Запрет касается прифронтовых населенных пунктов.
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожать вражеские склады боеприпасов.
Вчера мы писали, что на Победе в Днепре сильно подтопило косу: на велодорожках уже плещется малёк, вода окружила тамошние кафе, а некоторые лавочки оказались уже почти посреди реки.
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В Днепре вышедшая с берегов река затапливает не только набережную, но и Монастырский остров. Под водой оказались пандусы, деревья, спасательная вышка.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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