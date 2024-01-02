Погода на 2 января: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 2 января:
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