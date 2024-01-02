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Погода на 2 января: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 января: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +6°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 2 января: 

  • Ясная звёздная ночь сулила богатый урожай гороха и ягод.
  • На деревьях иней – будет ясно.
  • Каков Игнатьев день – такова и в августе погода.
  • Снег или дождь – к доброму урожаю.
  • Небо звездное – к отличному урожаю.
  • Синицы щебечут громко – к затяжным холодам.

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