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Погода на 2 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 2 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 сентября: 

  • Если туман с утра, значит, ждем снежную зиму.
  • Журавли на юг улетают — к ранней зиме.
  • Если трава зелёная, как весной, жди тёплую зиму

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