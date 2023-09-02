Погода на 2 сентября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, утренние тучи в Днепре продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Первый день осени встретит Днепр дождями, шквалами и грозами.

На Днепропетровщине мужчину убила молния В Днепропетровской области мужчину убило молнией. 5 просмотров