Погода на 2 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +31°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 2 сентября:
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Автор:
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
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