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Погода на 2 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 сентября: в Днепре будет облачно с прояснениями

Согласно прогнозам синоптиков, утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Днепре небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков! Утром температура воздуха +24°. До обеда столбики термометра будут показываться до +31°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 сентября: 

  • Если 2 сентября не возникнет заморозков, то это означает, что луна пройдет без них.
  • Если листья папоротника закрутятся вниз — предупреждение ясных дней впереди.
  • Если журавли летят высоко и не спешат — это свидетельствует о теплой осени.

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