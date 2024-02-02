Погода на 2 февраля: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, почти весь день в Днепре будет облачно, лишь к вечеру небо прояснится. Утром, вероятно, пойдет мелкий дождь со снегом, который в полдень должен закончиться. Во второй половине дня осадки не ожидаются. Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 2 февраля:
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