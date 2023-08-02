Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 2 августа: 

  • Дождь 2 августа предвещает обильный урожай пшена.
  • Холодный дождь на Илью — к потеплению в конце августа
  • Сухая погода на Илью означает, что жара простоит 6 недель.
  • Жаркий день 2 августа предвещает затяжную зиму.
  • Если насекомые уже затихли, то будет ранняя осень.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жаркоУкраїнська Новости Днепра про Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жаркоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»
Новости Днепра
Вчера 18:22
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены…

В Днепре объявили желтый уровень опасности: будет лить как из ведра
Новости Днепра
Вчера 14:42
В Днепре объявили желтый уровень опасности: будет лить как из ведра

Берите зонтик!

Погода на 1 августа: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 1 августа: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня не понадобится!

Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40
Новости Днепра
31.07.2023 21:59
Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40

Последний месяц лета будет жарким.

Последние новости

В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых
В Днепре летят вниз цены на украинские арбузы: сколько стоит килограмм бахчевых

В Днепре стартовал полноценный сезон бахчевых.

Вчера 21:59
12
просмотров
Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии
Могут ли отключить абонента в Днепре через двухзонный счетчик электроэнергии

Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.

Вчера 21:20
10
просмотров
В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)
В Днепре показали нереализованный проект футуристического кинотеатра на левом берегу (ФОТО)

В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.

Вчера 20:38
8
просмотров
На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины
На поверхности реки в Днепропетровской области нашли тело мужчины

В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.

Вчера 19:57
5
просмотров
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они
По огородам жителей Днепра бегают опасные тарантулы: ядовиты ли они

В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.

Вчера 19:22
11
просмотров
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс
В Днепре появится новый трамвайный маршрут, но есть нюанс

В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.

Вчера 18:32
8
просмотров
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»
Снимает стресс и улучшает зрение: сколько в Днепре стоит «фрукт молодости»

Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены фруктами и овощами.

Вчера 18:22
11
просмотров
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником
Аферисты обманывают жителей Днепра, выдавая себя известным священником

Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.

Вчера 17:37
2
просмотров
Похожий на космический корабль: как 50 лет назад выглядел планетарий в Днепре (ФОТО)
Похожий на космический корабль: как 50 лет назад выглядел планетарий в Днепре (ФОТО)

В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со дня открытия. Он стал пятым в Украине планетарием и открытым позже всех – в 1968 году.  Для сравнения первый в Украине планетарий появился в Киеве в 1952 году.

Вчера 17:34
6
просмотров
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: ушел из дома и не вернулся
Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: ушел из дома и не вернулся

Нужна ваша помощь!

Вчера 16:56
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх