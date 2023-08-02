Погода на 2 августа: в Днепре облачно и очень жарко

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода во второй половине дня уступит свои позиции, но уже к вечеру небо снова затянется облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +19°. До обеда столбики термометра будут показывать до +31°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 2 августа:
Читайте также:
Автор:
Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены…
Берите зонтик!
Зонт сегодня не понадобится!
Последний месяц лета будет жарким.
В Днепре стартовал полноценный сезон бахчевых.
Представители Yasno рассказали, можно ли отключить абонента через двухзонный счетчик.
В сети показали один из нереализованных проектов строительства кинотеатра на левом берегу.
В Днепропетровской области из реки извлекли тело мужчины.
В Днепре из норок вылезли жуткие пауки.
В Днепре на несколько дней заработает старый-новый трамвайный маршрут.
Лето – в самом разгаре. Полки магазинов и рынков переполнены фруктами и овощами.
Мошенники выдают себя за священника и выманивают деньги нужды выдуманных военных.
В августе этого года Днепровский планетарий отмечает 55 лет со дня открытия. Он стал пятым в Украине планетарием и открытым позже всех – в 1968 году. Для сравнения первый в Украине планетарий появился в Киеве в 1952 году.
Нужна ваша помощь!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!