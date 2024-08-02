Погода на 2 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

На Днепропетровщине 19-летний юноша два дня жил на деньги с украденной карты В течение двух дней молодой человек оплачивал чужой карточкой, которую нашел на улице, свои покупки. 1 просмотров