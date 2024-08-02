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Погода на 2 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 2 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облаков будет идти дождь. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +28°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 2 августа: 

  • В лесах много белых грибов — ждите большого урожая.
  • Радуга долго держится — к сырой погоде.
  • Если утром на траве нет росы, то скоро похолодает.

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