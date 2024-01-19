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Погода на 19 января: в Днепре ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 19 января: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Также ожидается дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 января: 

  • Если 19 января выдалась ясная погода — будет неурожайный год.
  • Звездная ночь на Крещение обещает урожай орехов и ягод.
  • Идет пушистый снег — к хорошему урожаю зерновых.
  • Ясная и холодная погода — к засушливому лету.
  • Солнечно и тепло — еще несколько недель будет хорошая погода.

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