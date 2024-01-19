Погода на 19 января: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Также ожидается дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 19 января:
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