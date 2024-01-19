Погода на 19 января: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Также ожидается дождь. Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 января:

Если 19 января выдалась ясная погода — будет неурожайный год.

Звездная ночь на Крещение обещает урожай орехов и ягод.

Идет пушистый снег — к хорошему урожаю зерновых.

Ясная и холодная погода — к засушливому лету.

Солнечно и тепло — еще несколько недель будет хорошая погода.

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