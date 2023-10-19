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Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает сильную погоду на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 19 октября: 

  • Если в этот день не будет снега, то зима придет не скоро.
  • Сразу много птиц отправились на юг – зима будет лютая.
  • Утреннее небо желтого цвета – к осадкам.
  • Если утро туманное, то день будет погожим.

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Новости Днепра про Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадковРусский

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