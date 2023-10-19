Погода на 19 октября: в Днепре будет облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре утреннее прояснение не сделает сильную погоду на фоне облачного дня. Без осадков! Утром температура воздуха +6°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 19 октября:
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