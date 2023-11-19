Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Скорее всего, снег с дождем, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 19 ноября:
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