Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождем

Сегодня 06:15
просмотров

Обязательно захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождем

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Скорее всего, снег с дождем, который начнется во второй половине дня, усилится к вечеру. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 19 ноября: 

  • Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.
  • Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.
  • Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождемУкраїнська Новости Днепра про Погода на 19 ноября: в Днепре ожидается снег с дождемРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого
Новости Днепра
Вчера 17:58
Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого

Важная информация!

В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября
Новости Днепра
Вчера 06:15
В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Одевайтесь теплее, друзья!

В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног
Новости Днепра
17.11.2023 18:40
В Днепре снова прогнозируют ураганы: когда ветер будет сносить с ног

В Днепре объявили штормовое предупреждение.

Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно
Новости Днепра
17.11.2023 06:15
Погода на 17 ноября: в Днепре будет облачно

Одевайтесь теплее, друзья!

Последние новости

На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды
На Днепропетровщине грибники обнаружили неразорванные снаряды

Инцидент произошел в Новомосковском районе (с. Знаменовка).

Вчера 20:32
5
просмотров
Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета
Ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского: сколько потратят из бюджета

В Днепре сейчас ведутся ремонтные работы на перекрестке Яворницкого и Грушевского.

Вчера 20:00
5
просмотров
Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак
Враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе, — Лысак

Сегодня утром враг трижды обстреливал Никополь дронами-камикадзе.

Вчера 19:36
4
просмотров
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире
На Днепропетровщине мужчина погиб во время пожара в квартире

Сегодня, около 15 часов, на улице 9 мая Заводского района города Каменское произошел пожар.

Вчера 18:06
4
просмотров
Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого
Ремонт трамвайного переезда: как объехать проспект Яворницкого

Важная информация!

Вчера 17:58
8
просмотров
В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину
В Кривом Роге полиция уже 19 дней розыскивает 17-летнюю Кристину Бардину

Полиция ищет 17-летнюю Кристину Бардину. Правоохранители опросили мать пропавшей несовершеннолетней, ее родственников, близких и друзей, проверили соцсети девушки.

Вчера 17:09
4
просмотров
Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта трамвайной колеи
Центр Днепра стоит в пробках из-за ремонта трамвайной колеи

Центр Днепра застыл в пробках на многих улицах.

Вчера 16:53
7
просмотров
Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу
Зеленский на встрече со студентами рассказал про право выезжать за границу

Президент Владимир Зеленский рассказал, смогут ли студенты выезжать на обучение за границу.

Вчера 15:41
4
просмотров
Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте
Получал «товар» на почте: в Днепре задержан подозреваемый в наркосбыте

В Днепре задержали 20-летнего парня, подозреваемого в наркосбыте.

Вчера 14:57
6
просмотров
На Днепропетровщине ночью горела легковушка KIA Sportage
На Днепропетровщине ночью горела легковушка KIA Sportage

В Днепропетровской ночью загорелся легковой автомобиль.

Вчера 13:35
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх