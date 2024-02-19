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Погода на 19 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 19 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет облачной, пасмурное небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до О°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 19 февраля: 

  • Какая погода сегодня, такова и будет до конца весны.
  • Если будет сегодня мороз, то весна будет дождливая.
  • Если сейчас холодно, то лето будет очень жарким.

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