Погода на 19 февраля: в Днепре ожидается переменная облачность

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре погода будет облачной, пасмурное небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Вероятнее всего, без осадков. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до О°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 19 февраля:
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Захватите с собой зонт!
Хорошего дня, друзья!
Хорошего дня, друзья!
Захватите с собой зонт!
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