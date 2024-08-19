Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре согласится, и ничто не будет напоминать об облачных предрассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 августа:

А вот утренний иней является хорошим знаком для будущего урожая.

Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.

Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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