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Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 19 августа: в Днепре будет ясно и солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, уже с самого утра в Днепре согласится, и ничто не будет напоминать об облачных предрассветных часах. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. До обеда столбики термометра будут показывать до +32°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 августа: 

  • А вот утренний иней является хорошим знаком для будущего урожая.
  • Красное небо во время восхода солнца предвещает сильный ветер.
  • Утренний туман и роса – признак хорошей погоды на весь день.

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