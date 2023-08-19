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Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 19 августа: 

  • Каков день на Яблочный Спас, таков и Покров (14 октября).
  • Каков Второй Спас, таков и январь.
  • Если листья на деревьях уже желтые, то осень будет ранней.

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