Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 19 августа:
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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