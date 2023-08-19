Погода на 19 августа: днепрян ждет очень жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +21°. К обеду столбики термометра будут показывать до +33°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

В Днепре в канун Дня Независимости наградили врачей и медицинских…

Хотя на улице снова жарко, но это не конец.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

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