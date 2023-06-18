Погода на 18 июня: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, В Днепре облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 18 июня:
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Согласно прогнозам синоптиков, ясная погода ожидается в Днепре по утрам…
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Захватите с собой зонт!
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День в Днепропетровской области прошел неспокойно.
Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди.
Цены на овощи и фрукты шокируют, а иногда – приятно удивляют.
Сегодня, 17 июня, в 11:05 на линию «101» позвонили неравнодушные горожане.
"ПриватБанк" остановит все операции в ночь на 18 июня. Не будут работать карты, терминалы и банкоматы.
Ужасный инцидент произошел в Апостолово.
К счастью, все живы.
Сегодня, 17 июня, некоторые жители Днепра остались без воды.
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Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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