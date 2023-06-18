Погода на 18 июня: в Днепре ясно и без осадков

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, В Днепре облаков наблюдаться в этот день не будет, небо все время будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +29°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 18 июня:

Если день теплый и ясный, то зерно будет крупное.

Утром пчелы не летят в поле, а сидят по ульям – будет дождь.

Если утром трава сильнее обычного пахнет, быть дождю.

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