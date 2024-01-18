Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

В Днепропетровской области пенсионеры в среднем получают более 5 тысяч гривен.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет заключения.

В начала прошлого века в нашем городе было очень популярно лечение водами. Альтернативный метод лечение различных недугов пришел в Екатеринослав из стран Европы. Водолечение и лечение электрическим током было очень популярно среди населения и в городе возникло сразу несколько частных…