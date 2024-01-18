Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 18 января:
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