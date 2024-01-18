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Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Утро и день без осадков. Вечером возможен дождь. Утром температура воздуха -3°. До обеда столбики термометра будут показывать до +5°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 18 января: 

  • Облака плывут низко – к похолоданию.
  • Ярко светят звезды – погода будет ветреной.
  • Облачное небо – морозы задержатся надолго.

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