Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет ясным, только утром ненадолго небо укрывалось облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 18 октября: 

  • Если птицы кружатся, а облака идут не по ветру, то скоро выпадет снег.
  • На березе остались листья, а птицы полетели на юг – зима будет суровой.
  • Если в этот день не будет снега, то зима придет не скоро.
  • Если вишня облетела и выпал первый снег – скоро зима вступит в свои права.
  • Шумные чайки сбились в стаю в солнечную погоду – скоро будет дождь.
  • Сразу много птиц отправились на юг – зима будет лютая.
  • Если дубы и березы не скинули до конца листья, зима придет морозная.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре
Новости Днепра
Вчера 18:03
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность
Новости Днепра
Вчера 06:15
Погода на 17 октября: в Днепре ожидается переменная облачность

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет
Новости Днепра
16.10.2023 17:50
На Днепр надвигается холодный антициклон Verena: синоптик рассказала, когда снова немного потеплеет

Готовьте теплые вещи!

В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы
Новости Украины
16.10.2023 11:50
В Украине уже началась зима: где выпал снег и ударили морозы

Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...

Последние новости

В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS
В эту игру можно играть вдвоем: Залужный показал запуск баллистических ракет ATACMS

Главнокомандующий показал работу ATACMS.

Вчера 22:06
5
просмотров
В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул
В ГумДепе Днепра назвали окончательные даты осенних каникул

В Днепре окончательно определились с датами осенних каникул в 2023 году.

Вчера 21:21
4
просмотров
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему
В Днепр и область нельзя завозить грузы из Бельгии: что под запретом и почему

В Украину и Днепропетровщину нельзя ввозить грузы из Бельгии.

Вчера 20:47
6
просмотров
Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело
Некоторые жители Днепропетровщины получат сразу две платежки за распределение газа: в чем дело

Но не все.

Вчера 20:04
3
просмотров
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера
Жители Днепра могут придумать имя нового сквера

Днепряне могут придумать имя нового сквера.

Вчера 19:23
3
просмотров
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток
Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток

В Павлоградском районе разоблачили двух коллаборанток

Вчера 18:41
8
просмотров
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре
Филатов обсудил с руководителем «Нафтогаза» Чернышевым грядущий отопительный сезон в Днепре

В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

Вчера 18:03
6
просмотров
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ и поезд (ФОТО)

За рулем ВАЗ была пожилая женщина – ее госпитализировали в больницу.

Вчера 17:58
7
просмотров
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире
В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире

В Днепре задержали банду, похитившую мужчину и удерживавшую его неделю на съемной квартире.

Вчера 17:55
6
просмотров
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом
Что раньше было на месте «Меноры» в Днепре: клуб для рабочих, санитарная лаборатория и молельный дом

В эти дни исполнилось 11 лет с момента как в 2012 году в Днепре был открыт самый большой в мире еврейский центр «Менора». Здание построено в форме 7 башен разной высоты. Они символизируют Храмовый семисвечник. В состав комплекса вошли несколько…

Вчера 17:41
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх