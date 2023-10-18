Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет ясным, только утром ненадолго небо укрывалось облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Надеемся, в Днепре такая погода будет не скоро...

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

В отопительный сезон "Днепр" войдет с газом отечественного производства.

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