Погода на 18 октября: в Днепре ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, весь день в Днепре будет ясным, только утром ненадолго небо укрывалось облаками. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. К обеду столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 18 октября:
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