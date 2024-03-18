Погода на 18 марта: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Днем будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 18 марта:

Солнце весь день не видно за облаками — к дождям.

Вороны в снегу купаются — к ясной погоде.

Слышен веселый щебет синиц – к потеплению.

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