Погода на 18 марта: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, этот день в Днепре будет облачным — утром тучи займут свое место под солнцем и не покинут его до самого вечера. Днем будет идти дождь, который к вечеру может усилиться. Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 18 марта:
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