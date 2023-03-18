Погода на 18 марта: в Днепре облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

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