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Погода на 18 марта: в Днепре облачно и без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 18 марта: в Днепре облачно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре облачная погода продержится весь день. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показываться до +8°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 18 марта:

  • Ясная погода 18 марта – летом града не будет.
  • Снегопад сегодня предвещает очень жаркое лето.
  • Трясогузки прилетели – весна будет теплой.
  • Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.
  • Мыши показались на полях – к неурожайному году.

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